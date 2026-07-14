Anya Taylor Joy reveló por quién hinchará este miércoles

La actriz se crió entre Buenos Aires y Londres, pero su corazón está muy bien definido.

Anya Taylor Joy se caracteriza por su estilo descontracturado y a la vez diplomático para contestar preguntas difíciles. Esta semana dio una muestra perfecta cuando le preguntaron por cuál país hinchará este miércoles, cuando la Selección Argentina se enfrente a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

"Hay mucha tensión en la casa en este momento", reconoció la actriz en la alfombra roja de la presentación de Lucky, su nueva miniserie de suspenso por Apple TV+, cuando un periodista consultó por su afición "como británico-argentina".

"Pero por suerte mi abuelo trabajaba en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que en el fondo de mi corazón es por Argentina, pero si vamos a perder me alegro de que sea con Gran Bretaña", sostuvo.

Además de haber nacido en Miami, Anya Taylor Joy vivió parte de su infancia en Buenos Aires y luego se radicó con su familia en Londres, así que aunque formalmente tiene la ciudadanía británica y estadounidense, espiritualmente nunca se desligó de Argentina.

Tanto es así que toda ocasión es buena para expresar su amor por el dulce de leche, y en esta oportunidad, de paso, para alentar a la Selección con toda la diplomacia que heredó de su familia.

La Selección se enfrentará a Inglaterra este miércoles a partir de las 16 (hora local) en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath.

La última vez que Argentina e Inglaterra se midieron en un Mundial fue durante la fase de grupos en Corea-Japón 2002, y ese partido terminó en derrota para la Selección.

De más está decir que el sentimiento de Anya Taylor Joy sobre una posible derrota este miércoles ante Inglaterra no tendrá réplica alguna en el público argentino, pero por si acaso la actriz mantiene activo su gen de la diplomacia.