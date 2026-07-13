Le dieron un lote, lo vendió y se lo quitaron

La intervención se originó a partir de una investigación administrativa que permitió constatar una maniobra irregular, ya que el lote en cuestión, ubicado en el sector denominado “Radio Estación”, fue otorgado originalmente en el año 2022 y luego fue objeto de venta ilegal por parte de la adjudicataria.

Desde el municipio se destacó que esta acción constituye una falta grave, dado que la normativa municipal prohíbe expresamente cualquier tipo de comercialización, transferencia o cesión onerosa de tierras otorgadas por el Estado con fines habitacionales.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, expuso que “la tierra pública no es un bien de mercado para particulares. La reglamentación es clara y desde esta gestión seremos inflexibles: está terminantemente prohibida la venta de lotes fiscales. No vamos a permitir maniobras de este tipo que buscan lucrar con el patrimonio de todos los comodorenses”.

Del mismo modo, desde la Secretaría se reitera a la población que cualquier irregularidad detectada en la tenencia o comercialización de terrenos fiscales será sancionada conforme a derecho, procediéndose de manera inmediata a la recuperación del bien para su posterior reasignación a familias que efectivamente necesiten una solución habitacional.