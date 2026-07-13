El Registro Civil Móvil llega a Comodoro: hay que pedir turno

El Gobierno del Chubut continuará durante este mes de julio con un nuevo recorrido del Registro Civil Móvil por distintas localidades de la provincia, acercando los servicios registrales a los vecinos y facilitando el acceso a la documentación.

Durante los operativos, llevados adelante a través del Ministerio de Gobierno, se podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, cambios de domicilio y demás gestiones que habitualmente se realizan en las oficinas del Registro Civil, evitando traslados y acercando el Estado a barrios y localidades.

El recorrido continuará el próximo lunes 20 de julio en Gaiman donde, en el marco del Plan Provincial de Primera Infancia "Chubut Crece", la unidad móvil atenderá de 10 a 15 horas en el Centro de Atención Familiar (CAF), ubicado en Almirante Brown 101.

Posteriormente, el jueves 23 de julio, el operativo llegará al Dique Florentino Ameghino, con atención de 10 a 15 horas en la Escuela N° 56, sobre calle 10 de Julio.

Finalmente, el Registro Civil Móvil estará presente en Comodoro Rivadavia, atendiendo el sábado 25 de julio, de 10 a 17 horas, en la Asociación Vecinal Juan XXIII (La Plata 1225), y el domingo 26 de julio, en el mismo horario, en la Asociación Vecinal Laprida (Paraguay 605).

En Comodoro Rivadavia, la atención será exclusivamente con turno previo, que podrá solicitarse a través de DINO por WhatsApp al 280 460-3466.