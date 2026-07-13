La empresa abrió un pozo en la vereda de una vivienda de la calle Tres Sargentos tras detectar una presunta pérdida de gas. Desde entonces, los trabajos quedaron inconclusos y los frentistas esperan una solución.

Camuzzi: se fueron antes del partido con Egipto y el pozo sigue abierto en el Juan XXIII

Vecinos de la calle Tres Sargentos reclamaron que Camuzzi concluya una intervención iniciada el martes 7 de julio, cuando personal de la empresa abrió un pozo en la vereda de una vivienda particular tras detectar, presuntamente, una pérdida de gas.

Según relataron, los operarios trabajaron en el lugar hasta antes del partido entre Argentina y Egipto. En ese momento se retiraron con el compromiso de regresar para continuar con las tareas.

Sin embargo, desde ese día no volvieron al lugar, por lo que el pozo permanece abierto. Ante esa situación, los vecinos de la cuadra solicitaron que la empresa retome los trabajos y restituya la vereda a su estado original.