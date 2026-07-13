Ventisca del Valhalla propone una aventura medieval en Comodoro

Combate recreativo, música en vivo, feria temática y una ambientación inspirada en la fantasía medieval darán forma a la primera edición de un evento que nació entre amigos y busca trasladar ese universo a la ciudad.

Lo que comenzó como una serie de combates recreativos entre amigos terminó convirtiéndose en un proyecto que busca ofrecer una experiencia diferente en Comodoro Rivadavia. Ventisca del Valhalla, creada por Giuliana y Denis, combinará música en vivo, soft combat y una ambientación medieval para invitar al público a sumergirse en un universo de fantasía.

La iniciativa nació a partir de la experiencia de Giuliana con el soft combat durante su estadía en Neuquén. Ya instalado en Comodoro, compartió esa práctica con Denis y ambos comenzaron a fabricar sus propias espadas. La aceptación que encontraron cuando llevaron algunas de ellas a un recital de la banda comodorense Laico terminó de convencerlos de que la propuesta podía trascender el grupo de amigos y convertirse en un evento abierto a toda la comunidad.

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Con esa idea comenzaron a darle forma a Ventisca del Valhalla. Tras conseguir el espacio en El Nuevo Trahuil, avanzaron con la organización, la difusión y la construcción de una identidad propia inspirada en la fantasía medieval. El nombre del evento hace referencia al Valhalla, el gran salón de la mitología nórdica donde, según la tradición, eran recibidos los guerreros caídos en combate, y se completa con una alusión al viento y al invierno característicos de Comodoro. La ambientación incorpora clanes, un periódico temático y una narrativa que invita a los asistentes a convertirse en guerreros o aventureros.

La propuesta tiene como eje el soft combat, disciplina que utiliza réplicas seguras de armas para recrear enfrentamientos, aunque la experiencia irá mucho más allá del combate. Los organizadores buscan que quienes asistan sientan que ingresan a un mundo distinto, inspirado en películas, videojuegos y relatos medievales.

La primera edición se realizará el 17 de julio, de 18 a 23, en El Nuevo Trahuil, ubicado en avenida Gatica 343. Al ingresar, cada asistente será asignado a uno de los clanes —lobo, cuervo o zorro— y podrá recorrer las distintas propuestas distribuidas durante la jornada.

La programación incluirá combates recreativos y competitivos, un pogo medieval con espadas de soft combat, arquería, espectáculos en vivo, feria de mercaderes y artesanos, concursos de disfraces, actividades para toda la familia, buffet y barra temática, además de otras sorpresas preparadas por la organización.

La música también ocupará un lugar central con las presentaciones de Hostile Mad's Wave, Luz Negra, Swamp Frogs y Perro Cristiano, bandas que acompañarán la ambientación del encuentro.

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Los organizadores consideran que la ciudad todavía no cuenta con una propuesta de estas características y esperan que esta primera edición despierte el interés por nuevas experiencias vinculadas al universo fantástico y al juego recreativo. Su objetivo es que Ventisca del Valhalla deje ganas de volver a reunirse y continúe creciendo como un espacio para compartir la imaginación, la música y la aventura. La entrada tendrá un valor de 8.000 pesos.