Terminó preso por intentar agredir a inspectores de tránsito

El incidente fue protagonizado en Km 3 por el acompañante de un conductor que fue fiscalizado en un control vehicular.

Durante la madrugada de este domingo un hombre terminó demorado por intentar agredir a inspectores de tránsito en medio de un control vehicular.

El incidente se produjo alrededor de las 6, cuando personal policial de la Comisaría Mosconi y personal municipal de Tránsito controlaron una SUV sobre la ruta Nacional 3.

Durante el procedimiento, el acompañante del conductor descendió del vehículo en forma alterada e intentó agredir físicamente al personal interviniente.

Para garantizar la seguridad de los inspectores, el hombre fue aprehendido por policías, por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.