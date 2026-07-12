Terminó preso por intentar agredir a inspectores de tránsito

Durante la madrugada de este domingo un hombre terminó demorado por intentar agredir a inspectores de tránsito en medio de un control vehicular.
El incidente se produjo alrededor de las 6, cuando personal policial de la Comisaría Mosconi y personal municipal de Tránsito controlaron una SUV sobre la ruta Nacional 3.
Durante el procedimiento, el acompañante del conductor descendió del vehículo en forma alterada e intentó agredir físicamente al personal interviniente.
Para garantizar la seguridad de los inspectores, el hombre fue aprehendido por policías, por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.