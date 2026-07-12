Los policías habían parado para auxiliar a un conductor que tenía problemas mecánicos en su auto. Insólitamente el hombre comenzó a patear el móvil policial, causándole abolladuras.

Un detenido por dañar un patrullero

Un joven de 23 años terminó detenido este domingo a la mañana. Reaccionó de forma violenta contra un patrullero que había frenado para auxiliarlo.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:20 en la esquina de las calles Kaiquen y Hugo del Carril, en el barrio San Cayetano.

Según el informe policial, los efectivos realizaban una recorrida preventiva cuando vieron a un conductor que hacía señas.

Al acercarse, el conductor dijo que estaba teniendo fallas mecánicas y eléctricas en su vehículo.

La situación se descontroló cuando el personal policial intentó ayudarlo: el joven se tornó agresivo de imprevisto y comenzó a patear la puerta lateral trasera del móvil policial, provocándole abolladuras.

Tras el ataque de furia, los uniformados lo redujeron y lo trasladaron a la comisaría bajo el cargo de daños.