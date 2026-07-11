Desarticulan un kiosco de drogas en Kilómetro 8

Funcionaba en una vivienda de Standart Norte. Incautaron cocaína y marihuana. Tres hombres fueron imputados en la causa judicial, pero continúan en libertad.

Efectivos de la Policía de Chubut desarticularon un kiosco de drogas ubicado en el barrio Standart Norte.

A partir de una investigación desarrollada por personal de la División Drogas y Leyes Especiales se comprobó que en un domicilio de ese sector de Km 8 funcionaba un punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante las pesquisas previas, los efectivos constataron un incesante movimiento de personas que acudían al inmueble en distintos horarios para adquirir dosis de cocaína y marihuana.

A partir de esas pruebas, la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la medida de allanamiento y registro domiciliario por infracción a la Ley 23.737.

El operativo contó con el despliegue de la Comisaría de Km 8 y el apoyo táctico del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Como resultado del procedimiento policial, fueron secuestradas catorce dosis de clorhidrato de cocaína y cien gramos de flores secas de cannabis sativa. Ambas sustancias ya estabas fraccionadas y dispuestas para su venta ilegal. Asimismo, los policías incautaron tres balanzas de precisión digital, dinero en efectivo y documentación interés para el avance judicial de la causa.

Tres hombres fueron notificados formalmente del proceso en su contra. Los sujetos quedaron imputados, en libertad, por la infracción a la ley de estupefacientes, a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.