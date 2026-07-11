El sorprendente cambio físico de Facundo Jones Huala

Se conocieron imágenes del líder mapuche tras su traslado a Esquel para estar cerca de su familia.

El referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue trasladado de cárcel en las últimas horas, y lo que captó la atención de todos fue el increíble cambio físico que tuvo en el último tiempo.

Las imágenes difundidas luego del operativo del traslado muestran una transformación en su aspecto, mientras tanto, continúa detenido con prisión preventiva.

Las imágenes que sorprendieron a todos se conocieron tras el traslado de Jones Huala desde la cárcel federal de Rawson a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

Las fotografías dejaron en evidencia una increíble transformación en su apariencia física, y fueron captadas tras el operativo de traslado que se concretó este miércoles, luego de varios meses de reclamos para estar alojado en un centro penitenciario más cercano a su familia.

Una de las últimas fotografías de Facundo Jones Huala lo muestra muy diferente al aspecto que tenía en sus diferentes apariciones públicas.

Las imágenes que circularon corresponden a su detención. Una de ellas, tomada durante una audiencia judicial y lo muestra a Jones Huala sin la barba que lo caracterizó durante mucho tiempo, y sin el tradicional poncho con el que solía identificarse.

La otra foto publicada por Clarín fue tomada tras su llegada a la cárcel de Esquel, y muestran a Jones Huala con el pelo corto, sin su barba desalineada y un aspecto mucho más delgado y cuidado que el que exhibía durante su permanencia en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, donde había protagonizado reiteradas huelgas de hambre.

Desde su defensa sostuvieron en ese momento que el cambio de imagen no respondió a una decisión personal, sino que obedeció a las normas de alojamiento vigentes en el penal de Rawson.

Facundo Jones Huala estaba detenido hace más de un año en el penal federal de máxima seguridad de la ciudad de Rawson. En varias ocasiones denunció las condiciones de detención y pidió ser trasladado a otra unidad penitenciaria ubicada más cerca de su familia.

En el marco de ese pedido, comenzó con una huelga de hambre que incluyó suspensión de la ingesta de alimentos y derivó en una huelga seca.

Su abogado, Gustavo Franquet, aseguró que la autorización para concretar el cambio de unidad penitenciaria se demoró por distintos obstáculos administrativos y cuestionó la actuación de las autoridades nacionales y del Ministerio Público Fiscal.

POR QUE ESTÁ DETENIDO AHORA JONES HUALA

El líder mapuche fue detenido en junio de 2025 en el marco de una investigación impulsada por la Justicia federal luego de una denuncia presentada por el Gobierno nacional.

Está acusado de integrar una organización destinada a imponer sus ideas mediante la violencia y haber realizado manifestaciones públicas que, según la investigación, reivindicarían acciones atribuidas a la RAM.

A fines de junio de este año, la Justicia amplió la imputación y extendió la prisión preventiva por 90 días, es decir hasta el 30 de agosto, mientras avanza la investigación.

Jones Huala ya había sido condenado por la Justicia chilena por un incendio ocurrido en 2013 en la localidad de Río Bueno y por la tenencia ilegal de un arma de fabricación artesanal.

Por estos hechos recibió una pena de seis años de prisión por el delito de incendio y otros tres años por la tenencia del arma.