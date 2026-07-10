Dique Ameghino tendrá acceso al gas por red

El gobernador Torres encabezó el 75° aniversario de la localidad y firmó el convenio para la instalación de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Permitirá brindar por primera vez el servicio de gas por red a la comunidad.

En el marco del 75° aniversario del Dique Florentino Ameghino, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la localidad contará por primera vez en su historia con acceso al gas por red, tras la firma del convenio para la instalación de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Durante la jornada también se celebró el 75° aniversario de la Escuela N° 56, una institución emblemática para la comunidad y destacada por su compromiso con el Plan Provincial de Alfabetización.

Acompañaron al mandatario provincial el presidente comunal, Raúl De Domingo; los jefes comunales Sergio Bowman (Las Plumas) y Micaela Bilbao (Lago Blanco); los ministros de Educación, José Luis Punta; de Economía, Gustavo Paz; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Salud, Sergio Wisky; los presidentes de Chubut Deportes, Milton Reyes; del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Horacio Massacese; del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra; y de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut, Pablo Asnaghi; la subsecretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Magalí Volpi; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; legisladores provinciales, autoridades locales y vecinos.

Durante su discurso, Torres sostuvo: “después de 75 años, este pueblo, que es sinónimo de progreso y de generación de energía, todavía no tiene acceso al gas”.

Y aseguró: “este es el ejemplo más concreto de lo mal que se administraron nuestros recursos durante tanto tiempo”.

En ese sentido, destacó que, aun en un contexto económico complejo, la Provincia decidió avanzar con una obra largamente esperada por los vecinos.

“Hubo momentos de enorme bonanza económica para Chubut, incluso gracias a la energía que generó este dique, pero esas oportunidades no se tradujeron en obras para quienes vivían acá. Nosotros tomamos la decisión de revertir esa injusticia y garantizar que, después de 75 años, esta comunidad tenga acceso definitivo al gas”, expresó.

Asimismo, puso en valor el trabajo de la Escuela N° 56 y afirmó: “es una de las instituciones más comprometidas con el Plan Provincial de Alfabetización, demostrando que cuando hay compromiso de docentes, auxiliares, directivos y familias, los resultados llegan”.

“Cada decisión que tomamos hoy como dirigentes repercute directamente en el futuro de nuestros chicos. Por eso gobernar también es asumir la responsabilidad de hacer lo que durante décadas otros decidieron postergar”, agregó.

El gobernador recordó además que la Provincia impulsó una Declaración de Certeza ante la Justicia Federal para defender la potestad provincial sobre los recursos energéticos.

“En nuestro primer año de gestión iniciamos esta demanda porque la Constitución es muy clara: los recursos pertenecen a las provincias. Y la Justicia Federal nos dio la razón para seguir avanzando”, indicó.

En ese marco, sostuvo: “me niego a creer que toda la energía que generan el Dique Florentino Ameghino y Futaleufú no se vea reflejada en una mejor calidad de vida para los habitantes de Chubut, que pagan una fortuna por la electricidad y, particularmente en esta localidad, además no tienen acceso al gas”.

“Vamos a dar esa pelea hasta las últimas consecuencias para que las hidroeléctricas queden en manos de los verdaderos dueños de esos recursos, que son los chubutenses, y para que podamos decidir cómo se licitan y concesionan”, afirmó.

*