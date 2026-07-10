El kinesiólogo Emilio Alvarez expuso su trabajo en jornadas internacionales

Fue invitado a disertar en las “Jornadas de Rehabilitación de Hombro y Codo del NEA” que se desarrollaron en la ciudad misionera de Oberá. Allí el profesional –que además es docente del Comité de Rehabilitación de la Asociación Argentina de la especialidad- expuso sobre “un caso de fractura de húmero proximal que vengo documentando desde hace dos años”.

Organizadas por el Comité de Rehabilitación de la Asociación Argentina de Hombro y Codo, se desarrollaron en Oberá, Misiones, las “Jornadas de Rehabilitación de Hombro y Codo del NEA”, durante los días 26 y 27 de junio, en las que participaron 150 profesionales de Argentina, Paraguay, Venezuela y Brasil. Las mismas contaron con 26 disertantes, entre ellos el kinesiólogo Emilio Alvarez, de “Corpore” Rada Tilly.

La invitación llegó a raíz de su participación en el Comité de Rehabilitación de la Asociación Argentina de Hombro y Codo, donde, además de presentar trabajos académicos, se desempeña como docente ajunto desde hace dos años en el posgrado virtual de la especialidad, y por su trabajo relacionado a la dinamometría, que “es el análisis de fuerzas y cómo hacer mediciones que tengan validación científica”. En su disertación, Emilio Alvarez expuso sobre “un caso de fractura de húmero proximal que vengo documentando desde hace dos años”, en conjunto con el doctor Mauricio Ambrosi.

“Intercambio enriquecedor”

“En Oberá se desarrolló un programa que abarcaba cirugías, prótesis, inestabilidades articular y de hombro, fracturas, patologías tendinosas; un programa muy extenso y se me ofreció la oportunidad de exponer en la parte de ‘casos de discusión’”, contó Alvarez a El Patagónico sobre su participación en las Jornadas. Y agregó: “fue un segmento especial donde vamos a lo teórico y lo práctico de los casos, y allí fuimos seleccionados un grupo de terapeutas y rehabilitadores para mostrar nuestro trabajo”.

“Fue una gran experiencia, muy interesante; sobre todo la posibilidad de presentar los trabajos frente a colegas calificados, docentes; la exposición en vivo te cambia todo teniendo en cuenta el marco académico en que se desarrolló todo. Se produjo un intercambio y debate de ideas muy nutritivo y enriquecedor”, afirmó.

Emilio Alvarez recordó que “unas jornadas similares, de la especialidad de hombro y codo, se hicieron hace 22 años en Oberá, una ciudad equidistante entre Montevideo y San Pablo, con la idea de que podía ser el epicentro del Mercosur” para este tipo de actividades.

Ese embrión fue alumbrando un camino para la especialidad, hasta llegar a este nuevo encuentro en el que “el auditorio estuvo lleno todo el tiempo, tanto el viernes como el sábado –sostuvo el kinesiólogo de Rada Tilly-. La gente se quedó de principio a fin durante todo el desarrollo por lo atractivo de los debates sobre cada exposición. Incluso hubo un espacio donde se generó un diálogo abierto entre los exponentes y los profesionales asistentes que duró más de dos horas, así que estuvo muy bueno. Esa dinámica surgió durante el desarrollo de las Jornadas debido al interés de los asistentes, gente con ganas de crecer sin miedo a preguntar. El nivel de las exposiciones fue muy alto”, agregó.

Entre los asistentes, el congreso en Oberá contó con Angel Daniel Moya, doctor referente nacional e internacional en la especialidad. “Fue muy lindo estar representando a la Patagonia”, agregó Alvarez, único representante de la región en Misiones.

“No tengo más que agradecimiento para Marilina Segura y Danilo Battaglia, referentes del Comité de Rehabilitación, por haberme convocado, por la confianza depositada en mí y la impecable organización de los anfitriones, con una calidez y hospitalidad únicas. Me traje el corazón lleno de aprendizaje y la motivación contagiosa tanto de médicos como de rehabilitadores, que inspiran a seguir en el aporte a la profesión”, resumió.

Un largo camino

Emilio Alvarez cuenta con una larga trayectoria en la región. Su desarrollo profesional abarca la atención en consultorio (actualmente en “Corpore”) como la actividad académica. Ese camino lo llevó a especializarse en hombro y codo: “viajaba anualmente a los congresos de Traumatología y Ortopedia de Argentina y al Hospital Italiano; en ese momento la mirada estaba centrada en cirugía, rodilla, columna y cadera; pero por el año 2000 aproximadamente empieza a verse en profundidad la artroscopia de hombro, aparecen estos congresos y me llaman la atención, era algo que no estábamos habituados a ver y cuando entré en el tema hombro me resultó apasionante y ahí empecé a profundizar. Y me seguí formando de manera independiente”, contó.

Y rememoró que “en el 2015 encontré la Asociación de Hombro y Codo; aunque ya venía con un bagaje, encontré esta formación oficial que me permitió seguir avanzando con la dinamometría y buscando trabajar con nuevas herramientas que me permitieron medir científicamente”.

Esa profundización en la especialidad hizo que “me invitaran a formar parte del Comité de Rehabilitación de la Asociación Argentina de Hombro y Codo en el que vengo presentando trabajos académicos desde hace un tiempo” informó Alvarez y resumió que “en otras oportunidades estuve participando en el (Congreso) Iberoamericano en el que fuimos seleccionados doce de Argentina y doce de España y ahí presenté un trabajo que vengo haciendo hace mucho que es el trabajo con la dinamometría, que es el análisis de fuerzas y cómo hacer que las mediciones tengan validación científica. Y dentro del posgrado de la especialidad de hombro y codo existe un curso virtual anual en el que estoy colaborando como docente adjunto desde hace un par de años”.