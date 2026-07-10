Alerta por un nuevo frente polar con nevadas y lluvias

La Administración General de Vialidad Provincial emitió una alerta por el ingreso de un nuevo sistema de baja presión que comenzará a afectar a Santa Cruz desde el domingo 12 de julio.

El pronóstico anticipa precipitaciones, nevadas en distintos sectores de la provincia con marcado descenso de las temperaturas, por lo que recomendó extremar las medidas de precaución al momento de circular por las rutas.

De acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Meteorología del organismo vial, el fenómeno podría generar precipitaciones de distinta intensidad, con lluvias en algunos sectores y nevadas en zonas cordilleranas y del centro de la provincia.

Las autoridades de la AGVP hicieron hincapié en recordar que la presencia de nieve, hielo y escarcha reduce considerablemente la adherencia sobre la calzada, incrementando el riesgo de despistes y siniestros viales.

También insistieron en la importancia de disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con máxima precaución.

Además, remarcaron que durante la temporada invernal continúa siendo obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales, especialmente cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran.

Finalmente, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales de Vialidad Provincial antes de emprender cualquier viaje, ya que las condiciones de transitabilidad pueden modificarse en pocas horas debido a la evolución del sistema meteorológico.