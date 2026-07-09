El barrio 9 de Julio fue escenario del acto patrio

El intendente Othar Machsrashvili encabezó en ese sector de Comodoro Rivadavia el acto central por el 210° aniversario de la Independencia. Se impuso oficialmente el nombre "Homenaje a los Pioneros del barrio 9 de Julio" a la rotonda barrial.

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad, llevó adelante este jueves, el acto oficial en el barrio 9 de Julio, con la participación de autoridades, instituciones y vecinos que acompañaron una jornada cargada de historia, memoria y sentido de pertenencia.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; diputados nacionales y provinciales, concejales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; miembros del gabinete municipal; la presidenta de la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio, Leticia Vargas; además de instituciones y vecinos de la comunidad.

El intendente destacó la importancia de la fecha al decir: “este barrio se fue construyendo alrededor de una insignia patria como es nuestra bandera. Las fechas patrias hay que reconocerlas y recordar a todos aquellos que hicieron posible que hoy sea el día de la Independencia”.

Durante el acto se realizó la reseña histórica sobre el significado del 9 de Julio de 1816, fecha en la que las Provincias Unidas del Río de la Plata, declararon su independencia, reafirmando los valores de libertad, soberanía y unidad nacional. Posteriormente, se realizó el tradicional izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar "Capitán Luis Candelaria" de la IX Brigada Aérea.

Como cierre de la celebración, la Escuela de Danzas Nativas "El Camaruco", brindó una presentación artística que puso en valor las tradiciones y la identidad cultural argentina, coronando una jornada de encuentro y conmemoración.

HOMENAJE A LOS PIONEROS DEL BARRIO

Uno de los momentos más relevantes fue la imposición del nombre "Homenaje a los Pioneros del barrio 9 de Julio", a la rotonda donde se desarrolló la ceremonia. La designación reconoce el esfuerzo, el compromiso y el legado de las familias que fueron protagonistas del crecimiento y la consolidación del barrio desde sus primeros años.

Durante la reseña, se recordó que el espacio tiene sus orígenes en 1947, cuando YPF construyó el mástil junto a las primeras viviendas del sector, convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo de encuentro e identidad para la comunidad. Asimismo, se rindió homenaje a las familias pioneras que contribuyeron al desarrollo del barrio, manteniendo viva la memoria de quienes forjaron su historia.

Seguidamente, las autoridades realizaron el descubrimiento del cartel con la nueva denominación de la rotonda y participaron de la bendición religiosa, acompañando este momento de especial significado para los vecinos.

En continuidad con la ceremonia, se efectuó la entrega de la Ordenanza N.º 17.567/26, mediante la cual se oficializó el nombre del espacio público. La presidenta de la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio, Leticia Vargas, recibió la distinción en representación de la comunidad, de manos de los concejales presentes.

“Nos llena de orgullo que nuestra histórica rotonda tenga un homenaje a los pioneros del barrio 9 de julio. Tenemos un fuerte compromiso de trabajar por la comunidad y por todos aquellos, que se acercan a nuestra sede, la que mantenemos con las puertas abiertas no solo para los vecinos del barrio sino también para los barrios adyacentes”, sostuvo la vecinalista Vargas.