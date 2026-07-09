Milei comparó su plan de ajuste con el cruce de los Andes

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los presentes en la ceremonia realizada en Tucumán.

En los primeros minutos del 9 de julio, con el Museo Casa Histórica como escenario, el presidente Javier Milei encabezó en Tucumán el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Lo hizo con un discurso que buscó trascender lo económico para instalarse en lo épico. Frente a gobernadores, funcionarios e invitados especiales, el mandatario comparó su programa de ajuste con una de las gestas más gloriosas de la historia argentina que fue el Cruce de los Andes del general José de San Martín.

"Haber logrado esta transformación económica sin default, sin confiscaciones, y buscando métodos de mercado para resolver todos nuestros problemas, supone una suerte de cruce de los Andes en materia económica", afirmó Milei, en una de las frases más destacadas de sus palabras que apenas superaron los 20 minutos. La metáfora, lejos de ser casual, buscó elevar su gestión a la altura de los próceres de la independencia y presentar su ajuste fiscal -al que calificó como "el más grande de la historia de la humanidad"- como una nueva gesta de liberación nacional.

En tono épico se completó con otra definición, al puntualizar que se trata de "una Segunda Independencia". Según el Presidente, el Estado "durante los últimos cien años persiguió sus propios intereses y perjudicó a los argentinos", y su gobierno habría puesto fin a esa "tiranía del Estado omnipresente". "Hoy contamos con un Gabinete de patriotas", agregó, mientras sus principales funcionarios lo aplaudían.

Milei aprovechó el acto para trazar una agenda de reformas para el futuro inmediato en el Congreso de la Nación, en lo que definió como "una nueva etapa de nuestro gobierno" marcada por el impulso de proyectos que, según dijo, ya fueron enviados al Parlamento. Entre las prioridades, destacó la modificación del régimen de Zona Fría, para "concentrar la asistencia en los sectores que realmente la necesitan". También anunció cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de "terminar con 91 años de estafa" y devolver a los ciudadanos honestos la presunción de inocencia.

En materia política, el jefe de Estado reclamó la aprobación de la Reforma Política para que "la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política". Y en lo institucional, se refirió a la modificación de la carta orgánica del Banco Central para que su principal función "vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno".

Uno de los proyectos más emblemáticos que mencionó fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el primer punto del Pacto de Mayo, que busca hacer universal y más previsible la protección de la propiedad. El mandatario aseguró que hoy cuenta con "el Congreso más reformista de la historia" y que, a diferencia de los primeros dos años, ahora puede conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar.

LOS GUIÑOS

El acto tuvo un fuerte contenido político. En la previa, Milei se sacó una foto junto a 13 gobernadores en el Salón de Jura de la Independencia de la Casa Histórica, en una reedición enflaquecida de la imagen del Pacto de Mayo de 2024. Estuvieron presentes el anfitrión Osvaldo Jaldo, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En su discurso, les agradeció de manera explícita por acompañar sus medidas desde el Congreso. "Agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo". Fue un reconocimiento directo al rol que tuvieron los mandatarios provinciales en la aprobación de leyes clave como la de Modernización Laboral, la Ley de Inocencia Fiscal y la modificación de la Ley de Glaciares.

Sin embargo, el mandatario también lanzó una advertencia velada a quienes no se adhirieron al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones): "Hoy gobernadores que no se adhirieron al Régimen buscan desesperadamente cosechar los beneficios de quienes sí lo hicieron; un ejemplo perfecto del cortoplacismo y la falta de escrúpulos de la vieja política".

SIN SALUDO

Entre los asistentes, con asiento frente al Presidente, estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó a Tucumán en un vuelo de línea y con comitiva propia, lejos del operativo presidencial. Fue recibida en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo por el vicegobernador Miguel Acevedo. Durante la ceremonia, la otrora fórmula presidencial de 2023 compartió espacio pero no hubo saludo entre ellos, en una nueva muestra del distanciamiento político.

Aunque no estuvo de frente a todos los invitados ni junto a ministros y gobernadores, fue ubicada a centímetros del presidente, de frente, por lo que ocupó un lugar central, de todos modos. Se destacó también por un tapado púrpura intenso que la hizo visible en todo momento. El contrapunto más fuerte llegó después, cuando Villarruel habló con la prensa, en donde estuvo Ámbito. Consultada sobre el discurso de Milei, lo definió como "un discurso político" y tomó distancia del tono épico del mandatario. "El Presidente hace su interpretación de los dos años y medio de gobierno. Yo, por supuesto, lo respeto, pero a mí me parece que este es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia", sostuvo.

La titular del Senado marcó además diferencias en las prioridades. "Hay que generar trabajo, no dejar que las industrias mueran en nuestro país y darle a cada sector productivo la importancia que tiene", dijo, en una línea más cercana al proteccionismo que a la apertura comercial que defiende Milei.