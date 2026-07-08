Se descompensó mientras conducía, chocó y falleció

La víctima sufrió una descompensación cardíaca mientras manejaba una Ford EcoSport, impactó contra un Citroën C3 y horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Un hombre falleció este miércoles por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras conducía por la avenida Polonia, lo que derivó en una colisión contra otro vehículo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30, a la altura del 2000 de avenida Polonia, cuando la víctima circulaba a bordo de una Ford EcoSport en dirección hacia Hugo del Carril. De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor habría sufrido una descompensación al volante, perdió el control del rodado e impactó contra un Citroën C3.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató que el hombre no presentaba signos vitales. Minutos después, profesionales del servicio de emergencias 107 realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), lograron estabilizarlo y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Regional.

Durante el procedimiento se hizo presente la hija de la víctima, quien informó que su padre padecía antecedentes de problemas cardíacos.

Posteriormente, efectivos de Criminalística realizaron las pericias de rigor para documentar lo ocurrido. Sin embargo, horas más tarde, desde el Hospital Regional se notificó a la Policía el fallecimiento del conductor como consecuencia de la descompensación sufrida.

La fiscal de turno tomó intervención en el caso y dispuso que no se secuestren los vehículos involucrados, al considerar que el hecho no configuraba un delito sino que se trató de un episodio de origen médico.