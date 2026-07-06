Murió el youtuber Chatterbox en un choque múltiple sobre la Ruta 5

Sebastián Funes viajaba junto a su familia rumbo a Pehuajó. En el accidente también murió su padre, mientras que su madre y su hermana sobrevivieron.

El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, murió en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Pehuajó.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5, cuando Funes viajaba junto a su familia en un Honda Civic rumbo a Pehuajó para despedir a su abuela, quien había fallecido el jueves a los 87 años. Su padre, que conducía el vehículo, también murió como consecuencia del impacto.

En el asiento trasero viajaban la madre y la hermana del creador de contenido, que lograron salir por sus propios medios del vehículo y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con lesiones y en estado de shock.

El siniestro involucró además a una camioneta Chevrolet S10 y un camión. Los ocupantes de la camioneta sufrieron heridas y recibieron asistencia médica, mientras que el conductor del transporte de carga resultó ileso.

Según las primeras pericias, el impacto principal se produjo entre el Honda Civic y la camioneta, aunque los investigadores buscan determinar cuál fue la participación del camión en la secuencia del choque.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que intenta establecer la mecánica del accidente. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias.

Sebastián Funes tenía 27 años y era uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de la Argentina. Bajo el nombre de Chatterbox había construido una comunidad de más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube, más de un millón de seguidores en TikTok y más de 114 mil en Twitch.

Comenzó a publicar contenido en redes sociales en 2018 y alcanzó gran popularidad con videos de Fortnite, Stumble Guys, The Backrooms Game, desafíos, reacciones y transmisiones en vivo, un estilo que le permitió conectar con una audiencia mayoritariamente adolescente y juvenil.

En 2023 celebró haber superado el millón de suscriptores en YouTube, un hito que marcó el crecimiento de su comunidad. Su último posteo en redes sociales estaba relacionado con un torneo de Dragon Ball Z en el que tenía previsto participar el próximo fin de semana.