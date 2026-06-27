La periodista y actriz falleció después de que su vehículo fuera embestido por una formación del Tren de la Costa.

El último posteo de Ernestina Pais horas antes de su muerte: "¡Gracias vida!"

La abrupta y trágica muerte de la periodista y actriz Ernestina Pais ha causado un impacto profundo en el ambiente periodístico, en el artístico como entre el público en general. Conocida la triste noticia, trascendió su último posteo en la red.

Siete horas antes de su muerte –en la noche de este viernes-, Ernestina Pais había publicado emocionada el haber agregado fechas para la obra teatral El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, cuyo elenco integraba junto a sus compañeros Diego Ramos, Romina Gaetani, Juan Palomino y Rocío Igarzabal.

"Se agregan destinos. ¡Gracias vida!", escibió en una historia de Instagram junto a un reposteo de la cuenta oficial de la obra, que a su vez advertía "Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza".

Tras conocerse la noticia, los internautas destacaron la frase donde Pais agradecía a la vida, además de mencionar "destino", como si la vida hubiese anunciado el desenlace que ocurriría horras después.

Ernestina Pais conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Las fuentes policiales dijeron, según las primeras tareas realizadas en el lugar, que tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.

La fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial.

Además, los peritos constataron que la conductora iba sola en su auto, presumiblemente con destino al Multiteatro -ubicado sobre la calle Corrientes en la Ciudad-, donde participaba de la obra “El divorcio del año”.

En tanto, su hermana mayor Federica -también periodista- se enteró de la trágica noticia pocos minutos antes de comenzar su programa televisivo en el canal Ar/12.