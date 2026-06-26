Murió Ernestina Pais: un tren arrolló su auto

La conductora televisiva Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, en Buenos Aires.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.
En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.
En el lugar trabajan policías y bomberos para determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.