Leuquen habría matado a Silva porque no encontraba el celular

La Justicia formalizó la investigación contra el imputado por el último asesinato que se registró en Comodoro este año. Fue en el San Cayetano.

La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó cuatro meses de prisión preventiva para Leonardo Ezequiel Leuquen, acusado del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Brian Humberto Silva, durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria realizada el jueves en los tribunales penales del barrio Roca. El hecho ocurrió el pasado 26 de abril, pero la víctima agonizó 43 días hasta fallecer el lunes 8 de junio.

La fiscal general Verona Dagotto solicitó que se declarara legal la detención del imputado, se autorizara la apertura de la investigación bajo la calificación provisoria de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se dispusiera la prisión preventiva. La defensa pública, representada por Luciana Risso, no formuló oposición a ninguno de los planteos.

El juez penal Ariel Tedesco hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal, declaró legal la detención, formalizó la apertura de la investigación y ordenó que Leuquen permanezca detenido durante cuatro meses mientras avanza la causa.

EL HECHO INVESTIGADO

Según la hipótesis de la fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026, alrededor de las 17, en una vivienda ubicada sobre la calle Lorenzo Rey al 1900, en el barrio San Cayetano.

De acuerdo con la investigación, Brian Silva, Leonardo Leuquen y un tercer hombre compartían bebidas alcohólicas y consumían estupefacientes cuando se produjo una discusión porque el imputado no encontraba su teléfono celular.

En ese contexto, Leuquen habría tomado un revólver calibre .32 que se encontraba sobre una mesa y efectuado un disparo con intención de matar a Silva. El proyectil impactó en el abdomen de la víctima, quien además cayó al suelo y golpeó su cabeza contra un mueble. Tras el ataque, el acusado abandonó el lugar.

El testigo asistió a Silva y solicitó ayuda. La víctima permaneció internada en el Hospital Regional con graves lesiones en órganos vitales hasta que el 7 de junio falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio derivado de la herida de arma de fuego.

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALIA

Para solicitar la prisión preventiva, la fiscal Dagotto sostuvo que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos destacó la gravedad del delito, la elevada pena en expectativa —con un mínimo de diez años y ocho meses de prisión— y la posibilidad de que el imputado pudiera influir sobre testigos relevantes si recuperaba la libertad.

La defensora pública Luciana Risso no cuestionó la legalidad de la detención ni la apertura de la investigación. No obstante, señaló que, por el momento, la fiscalía cuenta con indicios de autoría y consideró que durante la investigación deberá analizarse el vínculo causal entre el disparo y el fallecimiento de la víctima, ocurrido varias semanas después del ataque.

Pese a esa observación, la defensa tampoco se opuso al dictado de la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad de la imputación y los riesgos procesales expuestos por la fiscalía.

Con la resolución del juez Ariel Tedesco, Leuquen quedó formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y continuará detenido mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria.