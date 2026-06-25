Cayó la pareja de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

Marianela Soledad Palmero fue detenida e imputada por encubrimiento agravado. La investigación sostiene que estaba dentro de la vivienda cuando la adolescente de 14 años fue asesinada y ya son cuatro los detenidos en la causa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una nueva detención. Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de la hija que tienen en común, quedó imputada por encubrimiento agravado por disposición del fiscal de instrucción Raúl Garzón.

De acuerdo con la causa, Palmero se encontraba en la vivienda de barrio Cofico donde ocurrió el crimen de la adolescente de 14 años durante la noche del 23 de mayo. Con su arresto, ascienden a cuatro las personas detenidas en el expediente.

Barrelier permanece acusado por homicidio triplemente agravado, mientras que Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta también están imputados por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

Para el Ministerio Público Fiscal, personas del entorno más cercano del principal acusado habrían participado de una maniobra de contención y encubrimiento tras el asesinato.

La detención de Palmero se produjo luego de los peritajes acústicos realizados en la vivienda de Juan del Campillo al 800, cuyos resultados indicaron que habría tenido la posibilidad de escuchar lo que ocurría en la habitación donde, según la acusación, Barrelier mantuvo encerrada a Agostina.

Antes de ser detenida, Palmero había declarado como testigo ante el fiscal, una vez levantado el secreto de sumario. En esa oportunidad confirmó que estaba en la casa la noche del crimen y relató que, alrededor de las 21:45, Barrelier jugaba a la consola en el living antes de salir por un lapso inferior a 20 minutos.

Según su testimonio, al regresar retomó el juego junto a la hija de ambos sin realizar comentarios sobre esa salida. También sostuvo que fue la única persona que abandonó la vivienda durante ese período y que más tarde cenó dos empanadas en el living antes de acostarse cerca de las 3 de la madrugada.