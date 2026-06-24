Primero bebió con él y luego lo ató para robarle

El sospechoso fue sorprendido por la Policía cuando salía de la casa de un barrio de zona norte con una pistola calibre 9 milímetros y una mochila cargada con municiones.

Un hombre de 25 años fue detenido este miércoles por la tarde en el barrio Padre Corti, acusado de reducir al propietario de una vivienda, atarlo de manos y sustraerle un arma de fuego junto con una importante cantidad de municiones.

El procedimiento se realizó cerca de las 14:10 en un domicilio ubicado sobre calle Cerro Domuyo 84, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre un presunto robo en curso.

Según informó la Comisaría Distrito Próspero Palazzo, los efectivos acudieron rápidamente al lugar y observaron salir del inmueble a un hombre identificado por sus iniciales L.A.A., quien llevaba una pistola en una de sus manos. Al advertir la presencia policial y tras la voz de alto, el sospechoso se arrojó al suelo y fue inmediatamente reducido por los uniformados.

Durante la intervención, los agentes secuestraron una mochila que contenía una importante cantidad de municiones, además de una pistola Taurus calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la investigación preliminar, durante la noche anterior y parte de la mañana se desarrolló una reunión en la vivienda que se extendió hasta el mediodía, en la que se habría registrado un elevado consumo de alcohol.

La víctima, un hombre de 52 años, relató que en un momento quedó solo con el acusado, quien presuntamente lo golpeó, le ató las manos con un cable y lo encerró en una habitación.

Según su testimonio, el sospechoso sustrajo una mochila que contenía diversas municiones y una pistola calibre 9 milímetros. Sin embargo, el damnificado logró liberarse por sus propios medios y pedir ayuda a vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron además dos televisores Smart TV en el patio de la propiedad.

En la casa también se encontraban un hombre y una mujer que habían participado de la reunión previa. De acuerdo con lo manifestado por la víctima, ambos se habían retirado durante la mañana y regresaron poco antes de la llegada de los efectivos, presuntamente para colaborar en el traslado de algunos elementos.

No obstante, el fiscal de turno dispuso únicamente la toma de entrevistas policiales, debido a que los testimonios resultaron confusos por el estado de ebriedad de varios de los presentes.

Entre los elementos secuestrados figuran una pistola Taurus calibre 9 milímetros, un cargador con ocho cartuchos, decenas de municiones y proyectiles de distintos calibres, además de cajas de municiones y otros accesorios vinculados a armas de fuego.

Por otra parte, personal de Criminalística constató la presencia de una vaina servida y un impacto de bala en una puerta interior de la vivienda. Sin embargo, los investigadores presumen que esos indicios serían de antigua data y no tendrían relación con el hecho denunciado.

El detenido permanece alojado en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el presunto delito de robo agravado.