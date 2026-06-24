El ataque ocurrió durante la madrugada y el propietario logró apagar las llamas antes de que se propagaran.

Le prendió fuego a una camioneta en el Moure y huyó

Durante la madrugada de este miércoles, una camioneta fue incendiada de manera intencional en el barrio Moure. El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 y quedó registrado por cámaras de seguridad de la vivienda.

La víctima, un hombre de 33 años, denunció ante la Comisaría Seccional Quinta que su camioneta Ford Ecosport de color rojo, que se encontraba estacionada frente a su domicilio, había sido atacada. Antes de la llegada de los efectivos policiales, el propietario logró sofocar el foco ígneo por sus propios medios, evitando daños mayores en el vehículo.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el autor del hecho sería una persona de contextura robusta y vestida de negro. En los registros se observa cómo el sospechoso se acerca al rodado, arroja un líquido inflamable sobre el capot utilizando un bidón y posteriormente provoca el incendio.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y la documentación fotográfica de la escena. Además, se procedió al secuestro de un bidón que contendría restos del líquido inflamable utilizado para cometer el ataque.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al responsable del hecho y determinar las circunstancias que motivaron el incendio.