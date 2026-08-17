Control por ruidos molestos en Madryn terminó con un detenido buscado en Comodoro

El domingo por la noche, efectivos de la Seccional Segunda de Puerto Madryn intervinieron ante una denuncia por ruidos molestos en la calle Alemandry. Al llegar, alrededor de las 21:38, encontraron a un grupo de hombres y procedieron a identificarlos.
Durante la consulta de los datos en el sistema policial, constataron que Matías Javier H. tenía vigente un pedido de captura y rebeldía dispuesto por el juez penal de Comodoro Rivadavia, Martín Cosmaro.
Ante esa situación, el hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control.
El resto de las personas que se encontraban en el lugar se retiró.