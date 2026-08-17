El ataque ocurrió durante la noche del domingo en inmediaciones de Mariano Rodríguez y Teniente Vázquez.

Un tiroteo en el Isidro Quiroga podría estar vinculado con los Nieves

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del domingo en el barrio Isidro Quiroga, luego de que una intensa ráfaga de disparos fuera efectuada contra una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Mariano Rodríguez y Teniente Vázquez.

Las detonaciones generaron preocupación entre los vecinos del sector y motivaron la intervención de personal policial, que se hizo presente en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras informaciones, los disparos habrían estado dirigidos contra una propiedad vinculada a una persona relacionada con un hecho ocurrido recientemente. En ese marco, los investigadores analizan distintas hipótesis y evalúan si el ataque podría tener algún vínculo con la familia Nieves.

Por el momento, la Policía trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio, establecer la cantidad de disparos efectuados e identificar a las personas que habrían participado del ataque.

La investigación continúa con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la balacera y determinar si existe una relación con otros hechos registrados recientemente en la ciudad.