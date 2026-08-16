Una huida, varias bolsas abandonadas y objetos sin dueño identificado

El joven, de 20 años, fue interceptado en calle Alsina tras ingresar al patio de una vivienda. Antes había descartado varias bolsas que llevaba consigo. La Policía encontró objetos en buen estado y ahora busca determinar su procedencia.

La madrugada terminó con un joven de 20 años demorado luego de un episodio ocurrido sobre calle Alsina, entre Chaco y Camino Centenario, donde efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaban tareas preventivas.

De acuerdo con el informe policial, cerca de las 4, los agentes observaron al joven caminando por el sector. Al advertir la presencia del patrullero, habría dejado varias bolsas en el lugar y corrido hacia el patio de una vivienda con la intención de ocultarse.

El ingreso generó la reacción de los moradores, que comenzaron a increpar al desconocido e intentaron agredirlo. Los efectivos intervinieron para evitar que la situación escalara y finalmente lograron reducirlo y retirarlo del inmueble.

Durante la intervención, el joven se habría negado inicialmente a proporcionar sus datos personales y mantuvo una actitud desafiante frente a los policías.

Las bolsas que había dejado atrás fueron revisadas por los efectivos. En su interior encontraron distintos objetos en buen estado, aunque hasta ese momento no se habían presentado personas damnificadas ni existían denuncias que permitieran establecer su procedencia.

La falta de elementos para determinar el origen de los objetos dejó abierta esa cuestión dentro de las actuaciones. El joven fue trasladado a la dependencia policial por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y luego pasó por el Hospital Regional para el examen médico correspondiente.

La Fiscalía Contravencional y el Juzgado de Paz tomaron intervención en el caso. Tras completar las actuaciones y notificarlo de las infracciones correspondientes, el joven recuperará la libertad.