Le vendió droga y después le robó el celular

Fue esta madrugada en inmediaciones de Alvear y Ameghino. El sospechoso fue reducido por personal policial.

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar una pelea en la vía pública y ser señalado por otro hombre como el autor de un robo ocurrido tras una presunta transacción de estupefacientes.

El hecho se registró alrededor de las 00:20, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda que cumplía funciones de Servicio Adicional en el local bailable Gigante observó a dos personas corriendo hacia la esquina de Alvear y Ameghino.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a ambos sujetos peleando, por lo que intervinieron para separarlos y proceder a su identificación.

Durante la entrevista, uno de los involucrados manifestó que había acordado encontrarse con el otro hombre para comprar estupefacientes. Según su relato, luego de concretarse la supuesta transacción, el individuo le habría arrebatado un bolsín de color negro que contenía un teléfono celular, un reproductor iPod y los estupefacientes, para posteriormente escapar por calle Alvear.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien fue localizado y detenido poco después.

El aprehendido fue identificado como Arnoldo Matías G., de 20 años, y quedó a disposición de las autoridades judiciales. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta transacción y el posterior robo denunciado.