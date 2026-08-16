La "pipa" gana terreno en Comodoro y genera preocupación

En Comodoro crece la preocupación por el avance del consumo de cocaína fumada, una modalidad altamente adictiva que alcanza a jóvenes y personas en situación de calle.

El consumo de la llamada “pipa” genera creciente preocupación en Comodoro Rivadavia por la velocidad con la que se extiende y por la disminución en la edad de inicio.

Se trata de una forma de cocaína fumada cuyo efecto aparece de manera inmediata y dura poco tiempo, una característica que favorece una mayor dependencia y puede derivar en consecuencias físicas, psicológicas y sociales.

Según información a la que pudo acceder El Patagónico, el fenómeno avanza a pasos agigantados y atraviesa distintos estratos sociales y grupos etarios. Entre los casos que generan especial preocupación aparece el consumo en mujeres de entre 25 y 35 años que tienen hijos a cargo.

Especialistas advierten sobre la baja en la edad de inicio y el crecimiento de consumos cada vez más complejos.

El escenario plantea la necesidad de revisar las estrategias de prevención y asistencia frente a una modalidad que suma presencia entre jóvenes y personas en situación de calle.