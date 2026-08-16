Un conductor de 43 años protagonizó una colisión en barrio Moreno y continuó su recorrido hacia Saavedra. La Policía logró localizarlo en el puesto Roque González, donde el test de alcoholemia arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre. No hubo personas heridas.

Choque, fuga y 1,98 de alcoholemia: lo interceptaron en el Roque González

El episodio se registró alrededor de las 21:30 del sábado sobre Gobernador Moyano, entre 17 de Agosto y Pueyrredón. Allí colisionaron un Renault Clio y un Toyota Corolla.

Luego del impacto, el conductor del Corolla, de 47 años, se presentó en la Comisaría de Mosconi para informar lo ocurrido. Según su relato, el otro vehículo había continuado la marcha en dirección al barrio Saavedra.

Con esa información se alertó al personal policial del puesto Roque González, que poco después interceptó al Renault Clio. Durante la identificación, los efectivos advirtieron signos compatibles con una posible ingesta de alcohol y solicitaron la presencia de inspectores de Tránsito.

El control determinó que el conductor tenía 1,98 g/l de alcohol en sangre. Ante ese resultado, se confeccionó el acta correspondiente por alcoholemia positiva.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos sufrieron daños materiales y no se registraron personas lesionadas. El Renault Clio quedó en el lugar debido a que no había una grúa disponible y se dispuso su retiro mediante un conductor alternativo con licencia vigente.