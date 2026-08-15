Chocó, intentó escapar a pie y dio positivo con 1,70 g/L de alcohol en sangre

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en inmediaciones del camino Centenario.

Una colisión entre una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Cruze se registró alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado en inmediaciones del camino Centenario. Tras el impacto, uno de los conductores intentó escapar a pie, pero fue interceptado por personal policial.

Efectivos de la Sección Canes se encontraban realizando tareas preventivas en la zona cuando advirtieron el siniestro y se acercaron para verificar lo ocurrido. En ese momento constataron que el conductor del Chevrolet Cruze se alejaba corriendo del lugar, por lo que fue alcanzado e identificado.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores. El resultado fue positivo para el conductor del Chevrolet, quien registró 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a una dependencia policial por una infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, en su artículo 72, inciso A.

En tanto, se informó que ninguno de los involucrados sufrió lesiones como consecuencia de la colisión. El Chevrolet Cruze fue trasladado al Corralón Municipal, donde quedó a disposición del Tribunal de Faltas N.º 1.