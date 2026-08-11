Otro siniestro en Alsina y Ameghino con una mujer herida

La conductora de un Chevrolet Spin sufrió lesiones en el rostro y fue asistida por personal médico.

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 18 en avenida Alsina y calle Ameghino, en proximidades de una conocida clínica. El siniestro involucró a un Ford Focus y un Chevrolet Spin, según informaron fuentes de la Comisaría Seccional Primera a Crónica.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Chevrolet Spin manifestó dolencias en la zona del rostro, por lo que se solicitó la presencia de una unidad médica en el lugar. Tras ser asistida, se confirmó que las lesiones sufridas no revestían riesgo para su vida.

En el sitio trabajó personal policial, bajo las órdenes del oficial subinspector Elías Uribe, junto a efectivos de Criminalística y agentes de Tránsito Municipal. Los equipos realizaron las tareas correspondientes para documentar el escenario y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Por disposición de las autoridades, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes, mientras se llevan adelante las pericias destinadas a determinar la mecánica del accidente.