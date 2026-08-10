Una herramienta creada de forma independiente reúne las equivalencias, recorridos y horarios para facilitar la transición.

El mapa que los usuarios necesitan para el nuevo sistema de colectivos

El nuevo sistema de transporte urbano de Comodoro Rivadavia todavía obliga a los pasajeros a detenerse, preguntar y volver a aprender cómo moverse por la ciudad. Desde el 1 de agosto, con el desembarco de Solbus, cambiaron recorridos, paradas, frecuencias y denominaciones de las líneas, una transformación que alteró la rutina de quienes dependen del colectivo para trabajar, estudiar o desplazarse diariamente.

En ese escenario, una herramienta desarrollada por Comodoro Hoy busca resolver uno de los problemas más inmediatos: saber qué colectivo tomar. La particularidad es que permite buscar las nuevas líneas a partir de las denominaciones que los pasajeros todavía utilizan.

Así, quien conoce al 4E puede encontrar que ahora debe buscar la línea 14. El antiguo 8X corresponde a la 18, el directo a Caleta Córdova pasó a ser la 19, mientras que el 4S y el 7H quedaron bajo la línea 20.

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NUNCA SE TRATO DE NUMEROS

La necesidad de una herramienta de este tipo expone una de las dificultades que dejó la implementación del nuevo esquema: para buena parte de los usuarios, el colectivo nunca fue un número. Es "el que va a Bella Vista" o "el que te deja en el Alvear". Cambiar las denominaciones obliga a traducir esas referencias cotidianas a un nuevo sistema.

La plataforma también apunta a quienes ni siquiera conocen el número de la línea. El buscador permite ingresar una calle y consultar qué colectivo pasa por allí. Hay 265 calles y 623 esquinas cargadas, con referencias como Rivadavia, Kennedy o Km 5. Cuando una calle no figura, el sistema lo informa.

El dato cobra especial importancia en una ciudad donde la modificación de los recorridos también alteró las distancias que muchos vecinos deben caminar hasta las nuevas paradas. A los cambios de líneas se sumaron trayectos diferentes, mayores tiempos de viaje y, para algunos usuarios, más gastos para poder llegar a sus destinos.

El sitio concentra las 22 líneas con sus recorridos sobre calles reales, horarios según el sentido de circulación, avisos del transporte y las paradas que cuentan con refugio. También permite consultar información que puede resultar determinante para quienes deben esperar el servicio en sectores expuestos a las condiciones climáticas.

Entre las modificaciones del nuevo esquema aparecen además las circulares 6A y 6B, que conectan el Centro con Stella Maris y Km 3 en ambos sentidos de circulación. El nuevo diseño del sistema incorporó estos recorridos como una alternativa para vincular esos sectores sin tener que atravesar nuevamente el centro.

Los recorridos utilizados por la herramienta provienen de los datos abiertos publicados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia bajo licencia libre. Las equivalencias entre las antiguas y las nuevas líneas fueron verificadas una por una con el anuncio oficial realizado el 31 de julio.

UNA RESPUESTA TECNOLOGICA DESDE COMODORO

Detrás del desarrollo de la herramienta está el comodorense Leandro Haro, consultor y desarrollador web freelance, con más de 10 años de experiencia profesional en Argentina, España y Estados Unidos.

Haro es fundador de La Fuerza, una agencia de marketing digital, y de Mantra Alfombras, un proyecto dedicado al tufting artesanal.

Su formación incluye estudios de Diseño de Imagen y Sonido en la FADU de la Universidad de Buenos Aires y Desarrollo Full Stack en Acamica. También trabajó en Iseolator, una agencia SEO con sede en España, donde participó en proyectos destinados a mercados de Europa, Latinoamérica y el ámbito anglosajón.

A esa trayectoria suma formación continua en inteligencia artificial generativa y automatizaciones, además de un nivel avanzado de inglés.

El acceso es gratuito y no requiere registro, aplicación ni publicidad. Además de la información del transporte, reúne datos sobre cortes de agua, farmacias de turno de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, viento, mareas y Ruta 3.

La herramienta puede consultarse en https://comodorohoy.ar/bondis