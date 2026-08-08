A ocho meses de jubilarse, quedó afuera de MR

Fabián Pacheco, exchofer de Patagonia, aseguró que integra el grupo de 75 trabajadores que fue desafectado por Solbus.

Fabián Pacheco, exchofer de Patagonia Argentina, manifestó su preocupación por la situación de los 75 trabajadores que, por el momento, quedaron fuera de la nueva empresa de MR, Solbus, y aseguró que tampoco tienen certezas sobre una eventual incorporación.

“Somos 75 trabajadores que quedamos afuera de MR por el momento y aparentemente tampoco vamos a ingresar por diferentes motivos”, señaló en diálogo con El Comodorense Radio.

En ese marco, cuestionó los cambios implementados en los recorridos y consideró que deberían haberse mantenido los trayectos que históricamente utilizaban los vecinos de distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

“Yo planteé al principio que los recorridos se tendrían que haber dejado como estaban. Sacaron muchos recorridos donde sube mucha gente, como en Máximo Abásolo, San Cayetano y Moure. Se tendrían que haber respetado y después, con el tiempo, mejorarlos”, sostuvo.

Pacheco también puso en duda que el actual esquema de recorridos implique una cantidad de kilómetros superior a la que realizaba Patagonia Argentina y remarcó que los usuarios continúan reclamando por los trayectos anteriores.

“No sé cuántos kilómetros estarán haciendo los colectivos actuales, pero no sé si supera lo que hacía Patagonia. La gente les pide que respeten los recorridos”, afirmó, y agregó que los choferes que actualmente trabajan en MR “conocen bien los recorridos viejos”.

RECLAMOS POR LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Otro de los puntos planteados por el trabajador fue la situación de los choferes que actualmente prestan servicio para MR. Según explicó, los colectivos están utilizando como base un sector ubicado frente a la Terminal de Ómnibus, donde aseguró que no cuentan con las condiciones necesarias para los períodos de descanso.

“Están haciendo base frente a la Terminal del Centro. La están pasando mal: no tienen baño, no tienen un lugar de descanso y el trabajo es insalubre. Por esa misma razón los choferes se jubilan a los 55 años”, manifestó.

También señaló que a los trabajadores se les hicieron firmar reglamentos internos y sostuvo que existe preocupación entre los empleados respecto de las condiciones laborales.

Pacheco también se refirió a la situación salarial de los trabajadores que quedaron afuera de la nueva empresa y explicó que se realizaron tres reuniones en la Subsecretaría de Trabajo, con participación de distintos sectores.

Finalmente, Pacheco cuestionó su propia exclusión de la nueva empresa y aseguró que se encuentra a pocos meses de jubilarse. “Siempre reclamo mejoras en el trabajo. Me faltan ocho meses para jubilarme y es una picardía que me hayan dejado afuera. No les debe gustar que les diga las cosas”, concluyó.