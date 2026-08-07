Había quebrantado el beneficio del arresto domiciliario. Fue aprehendido en un allanamiento realizado en el barrio Divina Providencia.

Detuvieron a un imputado por abuso que estaba prófugo

Personal policial de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia cumplió, el jueves por la tarde, con una orden de allanamiento en un inmueble situado en el barrio Divina Providencia. En ese lugar detuvo a M. S. R. (40 años), quien debe enfrentar un juicio por el delito de abuso sexual. Oportunamente había sido beneficiado con libertad y arresto domiciliario, quebrantando posteriormente la medida dispuesta por la jueza Lilián Bórquez.

Por esa razón, registraba pedido de captura y detención vigente.

La diligencia fue solicitada ante el fiscal de turno, Wilson Delgado, y autorizada por el juez penal Miguel A. Caviglia.

Se contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, y personal de la Comisaría Distrito Mosconi, quienes asistieron en el traslado del aprehendido hasta la Comisaría Sexta, lugar donde quedó alojado a disposición de la justicia, en espera de la audiencia de control de detención.