Se hizo viral la denuncia de la mujer acosada en un viaje Bariloche-Comodoro

En el video se observa la confrontación con el acusado, el relato del episodio y la angustia que atravesó.

Tras la detención, el jueves a la mañana, de un hombre de 30 años en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, acusado de realizar exhibiciones obscenas durante un viaje de larga distancia, se difundieron las imágenes que registró la propia víctima mientras aún se encontraba a bordo del colectivo.

El video, compartido posteriormente en redes sociales, muestra el momento en que la mujer decidió enfrentar al acusado durante una parada del recorrido. Con su teléfono celular comenzó a grabarlo mientras le recriminaba lo ocurrido y le advertía que haría pública la situación para evitar que quedara impune. Lejos de mostrarse intimidado, el hombre respondió con indiferencia y minimizó los hechos.

La pasajera, de 34 años, también registró un desgarrador testimonio sobre los momentos que vivió dentro de la unidad de la empresa Vía Tac, que cubría el trayecto Bariloche-Comodoro.

Según relató, despertó en plena madrugada y observó al hombre realizando actos obscenos frente a ella. Al intentar pedir ayuda a los choferes, aseguró que el acusado reaccionó de manera agresiva y comenzó a gritarle.

"Pensó que me iba a quedar callada. Me desperté y ese hombre se estaba manoseando enfrente mío. Cuando fui a buscar ayuda se puso como loco a gritarme, pero esto no se va a quedar así, no nos podemos quedar calladas", expresó la mujer entre lágrimas en el video.

La víctima también explicó que la falta de señal telefónica durante gran parte del recorrido dificultó la posibilidad de solicitar asistencia inmediata a las fuerzas de seguridad, mientras la mayoría de los pasajeros permanecía dormida.

Con el avance del viaje logró comunicarse con la Comisaría de Sarmiento, desde donde le brindaron contención y coordinaron un operativo para interceptar el colectivo al arribar a Comodoro Rivadavia. En las últimas imágenes del registro, ya reubicada en otro asiento, se la observa visiblemente afectada por la situación y relatando el miedo y la ansiedad que experimentó durante las horas restantes del trayecto.

Finalmente, cuando la unidad llegó a la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, efectivos policiales detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición de la Fiscalía de turno. La mujer, en tanto, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia y aportar el material audiovisual como parte de la investigación.