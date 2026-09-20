Incautan droga, armas y dinero en Rada Tilly y Comodoro

El operativo denominado "Plano maestro" se desarrolló entre la noche del sábado y madrugada del domingo, con cinco allanamientos por narcomenudeo. Hay seis imputados en la causa.

A partir de las 23 del sábado se efectuaron cinco diligencias de allanamientos y registros vehiculares, requeridas por la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Publico de la Nación. Fue en el marco de una causa federal, iniciada en mayo, en virtud de que en un domicilio ubicado en Rada Tilly”, un hombre de 53 años comercializaría estupefacientes bajo las modalidades de narcomenudeo y delivery. Ello motivó que la Unidad Fiscal dispusiera tareas orientadas a establecer la veracidad de lo sucedido.

De las investigaciones surgió con evidencia que esa persona comercializaba clorhidrato de cocaína.

Se registraba gran cantidad de ventas en su domicilio particular, donde acudían distintas personas en su mayoría jóvenes de la misma localidad.

Además de comercializar la droga en su vivienda particular, se valía de un hombre (C.F) de 33 años, con domicilio sobre calle Punta de Indio de la misma localidad, quien actuaba a órdenes de (W.R), para que este se dirigiera a distintas ubicaciones dentro de la villa balnearia a realizar las entregas de droga.

Otro de los puntos de venta detectados, esto ya en Comodoro Rivadavia fue un domicilio ubicado en el Barrio 30 de Octubre, el cual era habitado por una mujer con iniciales G.A.P, de 33 años. Dicho inmueble era utilizado por (W.R), para citar a los clientes y hacer entregas de sustancias en bajas dosis.

En las pesquisas fueron identificadas dos mujeres, una de nacionalidad dominicana (R.M.C) de 57 años con antecedentes anteriores por Infracción a la Ley 23.737, domiciliada en Km 3 y otra mujer de nacionalidad argentina, (L.R.Y) domiciliada en el Barrio San Martin (Zona Alta) vinculadas a esta investigacion.

Como resultado de las diligencias se procedió al secuestro de elementos de prueba: clorhidrato de cocaína en bajas dosis, fraccionadas para la venta; elementos de corte y estiramiento; balanzas de precisión; una escopeta de caño simple sin numeración visible, calibre 36; municiones de distinto calibre; teléfonos celulares y 550 mil pesos en efectivo.

Resultaron imputados en libertad, supeditados al proceso judicial tres mujeres y tres hombres, por infraccion a la ley 23737.

Los allanamientos fueron realizados por personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la Policía d Chubut.

Además, brindaron cobertura en los lugares, personal de la Guardia de Infantería y Canes, con el apoyo de Operaciones Policiales, dependiente de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.