Ratifican la alerta naranja por lluvias

Para este domingo se esperan lluvias fuertes y persistentes en Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Además, distintos sectores de Chubut estarán bajo alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que para este domingo rigen distintas alertas meteorológicas en el territorio provincial ante el pronóstico de lluvias intensas y fuertes vientos en distintos sectores.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta de mayor intensidad corresponde a Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde rige un nivel naranja por lluvias. En estas zonas se esperan precipitaciones fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros durante todo el período de alerta, que podrían ser superados de manera puntual.

Asimismo, se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y viento las zonas de Mártires, el este de Telsen, Gaiman, la Meseta de Biedma, la Meseta de Florentino Ameghino, la Meseta de Rawson, Gastre, Telsen y Paso de Indios.

LLUVIAS Y VIENTOS

En las áreas alcanzadas por la alerta amarilla por lluvias se esperan precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas localmente.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora provenientes del sector oeste, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Hacia la noche del domingo se espera una rotación hacia el sector sur, condición que afectará especialmente a la región costera.

Ante estas condiciones, se solicita a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En caso de requerir ayuda o asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.