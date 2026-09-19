Torres acompañó a la Orquesta del barrio INTA en su histórica presentación en el Teatro Colón

La Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew se presentó este viernes en el Teatro Colón de Buenos Aires para celebrar sus 25 años de trayectoria, concretando un anhelo que pudo materializarse a partir de las gestiones encabezadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el acompañamiento sostenido del Gobierno del Chubut y la Fundación Banco del Chubut.

El concierto se desarrolló en el Salón Dorado del emblemático teatro porteño, donde más de 60 músicos representaron a Chubut con un repertorio especialmente preparado para la ocasión. El espectáculo coronó meses de ensayos y preparación y constituyó uno de los momentos más importantes en los 25 años de historia de la agrupación. Además, fue la antesala de la presentación de la formación chubutense en el Obelisco, en el marco de la presentación de la Temporada Turística Primavera 2026.

“Quiero felicitarlos porque sé todo lo que ensayaron durante meses, desde aquel día que surgió la idea de venir a tocar en Colón. Y quiero decirles también que del Inta al Colón es mucho más que un concierto. Simbólicamente es muy importante para la provincia. Cada uno de ustedes es un ejemplo de superación y refleja esos valores que queremos transmitirle a la próxima generación”, destacó Torres en un mensaje a los integrantes de la orquesta, minutos antes de que comenzara el concierto.

El gobernador valoró además el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes músicos. “Esta orquesta es un ejemplo de superación. Un ejemplo de que cuando uno lucha por lo que sueña, se puede concretar. Y eso es lo que hoy le están demostrando a todo el país”, remarcó.

Por último, transmitió el apoyo de toda la provincia. “Les pido que lo disfruten y que toquen con el corazón. Porque cada chubutense hoy está mirándolos con el pecho inflado y lleno de orgullo”.

También acompañaron a los jóvenes músicos la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; los intendentes de Trelew y Esquel, Gerardo Merino y Matías Taccetta; la senadora nacional Edith Terenzi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi; el subsecretario de Comunicaciones, Fernando Fantin; el director de la Casa del Chubut, Federico Puratich; las diputadas Sandra Willatowski y Sonia Cavagnini; entre otras autoridades provinciales y representantes vinculados a la actividad cultural y turística.