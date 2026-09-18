Capacitan a emprendedores para expandir sus ventas fuera de Comodoro

Este viernes, en instalaciones del CEPTur, se llevó cabo el cierre de la tercera etapa del ciclo de capacitaciones, dirigido a emprendedores de la ciudad. Esta última instancia estuvo enfocada, por un lado, en el uso de herramientas tecnológicas para la creación de un catálogo digital, conocido también como nube de productos, y por el otro, en el fortalecimiento de la cadena de comercialización hacia municipios y ciudades cercanas.

Según explicó el responsable del área de Economía Social, Ricardo Fueyo, “el trayecto formativo integró aspectos fundamentales del desarrollo emprendedor, desde el mejoramiento de la calidad del producto y la superación de los canales tradicionales de venta, como ferias presenciales, hasta el análisis de cadenas de negocios y el uso estratégico de la tecnología para ampliar el alcance de mercado”.

Es importante mencionar que la actividad incluyó un componente intergeneracional que se trazó a través del trabajo articulado con el equipo técnico municipal y estudiantes pasantes de las escuelas técnicas ENET N° 1 y N° 2.

En ese sentido, los alumnos colaboraron con los participantes, que eran un grupo compuesto, en su mayoría, por personas mayores de 35 años que buscan alternativas laborales independientes, acompañando su alfabetización digital y el aprendizaje de herramientas de venta en línea.

"Estamos muy contentos porque un número sumamente importante de emprendedores completó de manera consecutiva los tres niveles de formación. Esta etapa busca romper las fronteras locales para que la producción comodorense llegue a pueblos y ciudades vecinas. Muchas de las personas que se sumaron, lo hicieron impulsadas por la necesidad de salir adelante en un contexto económico complejo; hoy cuentan con mejores conocimientos y la certeza de que pueden vender más allá de Comodoro”, destacó Fueyo.

En materia logística, la iniciativa contó con el respaldo de empresas de correo como Andreani, cuyos referentes expusieron sobre soluciones de envíos consolidados y esquemas de costos adaptados a las escalas de pequeños productores.

En cuanto a la continuidad de las políticas para el sector, desde el área de Economía Social confirmaron que se profundizará dicha línea de acción para seguir avanzando con capacitaciones, ya que el objetivo prioritario es brindar herramientas concretas a toda la población que hoy no cuenta con un empleo formal, para que puedan consolidar sus proyectos e incrementar sus ingresos.