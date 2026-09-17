Rada Tilly desmintió la supuesta captura de un cachorro de puma

El Municipio informó que personal de Veterinaria puso a resguardo una perra junto a sus cachorros. La fotografía del operativo fue manipulada con inteligencia artificial y dio origen a la información falsa.

Una fotografía difundida en grupos y medios de comunicación generó preocupación entre vecinos de Rada Tilly por la supuesta captura de un cachorro de puma en las inmediaciones de la ciudad. El Municipio aclaró que la imagen no correspondía a un felino silvestre.

Durante la mañana, personal del área de Veterinaria realizó un operativo para poner al resguardo una perra junto a sus cachorros.

Según explicó el Municipio, la fotografía tomada durante el procedimiento fue manipulada mediante inteligencia artificial, incorporando la imagen de un puma. La modificación dio lugar a la información falsa que comenzó a circular.

Desde el Municipio buscaron llevar tranquilidad a los vecinos y agradecieron el compromiso permanente de la comunidad con el cuidado de la fauna.