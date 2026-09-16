Los operativos policiales se realizaron en domicilios particulares de Caleta Olivia, situados en los barrios Miramar, 3 de Febrero y Mutual.

Allanaron buscando cobre y se encontraron con más de 5 kilos de marihuana

El informe suministrado por la Policía señala que los allanamientos del martes respondieron a una investigación llevada adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) Pico Truncado, relacionada con un hecho de robo de cable de cobre desnudo de alta tensión registrado a fines de julio en el yacimiento denominado El Valle, en cercanías de la localidad de Koluel Kaike.

Como resultado de la investigación, se diligenciaron tres órdenes de allanamiento, además de requisas personales y vehiculares e inspecciones de rodados, las cuales fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, a cargo de Leonardo Pablo Cimini.

Durante los procedimientos, se secuestró documentación vehicular, cuatro neumáticos para camioneta, una cadena de motosierra, pinzas, diez teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet Corsa, además de otros elementos de interés para la investigación.

Asimismo, durante la inspección de uno de los vehículos se detectaron pequeñas láminas de material verdoso sobre la superficie de la caja de carga, compatibles con indicios de arrastre o fricción de cobre proveniente de líneas de alta tensión, elemento que será sometido a las correspondientes pericias.

En el marco de las requisas vehiculares, también se secuestraron dos envoltorios con sustancia en polvo de color blanco, con un peso total de 0,6 gramos. Esta acción fue dispuesta por la autoridad de la sede Fiscal Descentralizada con asiento en Caleta Olivia.

SIETE PAQUETES DE MARIHUANA

Uno de los resultados más relevantes del operativo se produjo cuando el personal interviniente halló siete envoltorios de nylon conteniendo sustancia vegetal de color verdoso, que posteriormente fue sometida a un test orientativo de campo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa (marihuana).

El pesaje total de la sustancia alcanzó los 5,167 kilogramos, procediéndose a su inmediato secuestro y puesta a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia.

Como consecuencia de las medidas realizadas en relación al robo de cables de cobre, dos hombres mayores de edad quedaron sujetos a la causa judicial, continuándose con las diligencias procesales correspondientes, aunque no se precisó si fueron detenidos.

Se contó con la colaboración del personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, personal de la DDI de Caleta Olivia y de su símil de Puerto Deseado y personal de la División Criminalística de Caleta Olivia.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, y el titular del Departamento de Investigación del Delito Organizado de la Zona Norte, comisario inspector Pablo Méndez.