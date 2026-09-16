Jubilados de Caleta Olivia reciben apoyo de sus pares de Comodoro

La jornada de protesta pacífica que cada miércoles vienen realizando los jubilados de Caleta Olivia en la sede del PAMI, contó hoy con la adhesión de representantes de los pasivos de Comodoro Rivadavia.

La delegación de la ciudad chubutense estuvo encabezada por Fabián Pereyra, integrante de la Coordinadora Nacional de Jubilados, quien describió ante medios periodísticos locales problemáticas similares que afrontan los pasivos de Comodoro por la deficiente cobertura de la obra social nacional.

En Caleta Olivia, principal foco de protesta en el ámbito santacruceño, la lucha por los derechos adquiridos motivó que tuviera que intervenir el gobernador Claudio Vidal a fin de asegurar que el menos en los hospitales públicos se asegure cobertura a los afiliados al PAMI.

La situación es tan delicada que, a modo de ejemplo, en la puerta de acceso de la agencia local, cuya dirección está acéfala desde hace varios meses, los empleados colocaron un cartel que da cuenta que ya “no hay médico auditor” y que “no se realizan órdenes electrónicas”.

En ese marco, uno de los jubilados locales, José Gómez, dijo que aún no se recibieron respuesta de petitorios enviados a autoridades del PAMI que ejercen en Santa Cruz y tienen sus despachos en Río Gallegos, por lo cual se evalúa la posibilidad de viajar a Buenos Aires para mantener reuniones con diputados y senadores.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo de los empleados de la agencia y pidió que no sean involucrados en el conflicto.