Llega Piñón Fijo por el Día del Estudiante y la Primavera

La propuesta de la Municipalidad, impulsada por el intendente Pablo Carrizo, tendrá como una de sus principales atracciones la presentación del conocido payaso, cantante y actor Piñón Fijo, quien llegará con su espectáculo para hacer bailar, cantar y disfrutar a grandes y chicos. La cita será el domingo 20 de septiembre en el complejo deportivo municipal “Ingeniero Knudsen”, desde las 14, con entrada libre y gratuita.

Además, la jornada contará con la participación de Cartulina, sumando humor, juegos y diversión para toda la familia.

Para la ocasión, la empresa de colectivos Urbano Sociedad del Estado liberará el boleto el domingo desde las 13 para todas las familias que quieran ir a disfrutar de esta jornada. La actividad será abierta a toda la comunidad.