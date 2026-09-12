Asumió nueva conducción del PJ en Caleta Olivia

El presidente del Partido Justicialista de Santa Cruz y también intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, puso en funciones a David Mancuello.

El acto, que comenzó con la entonación del Himno Nacional y finalizó con la tradicional Marcha Peronista, se realizó al promediar la tarde del viernes en la Casa Peronista, donde asistió un significativo número de afiliados como no se veía desde hace varios años, destacándose también la presencia de dirigentes invitados de otras localidades de la zona norte de Santa Cruz, e incluso del PJ de Comodoro Rivadavia, encabezados por Juan Calo y Laura Escalante, presidente y vice respectivamente.

En lo que respecta a la militancia local, se evidenció un notable recambio generacional y sus referentes se entremezclaron con los de los de la primera y segunda hora del peronismo, entre ellos el vasco Aníbal Estigarribia, Darío Mellea, María Ester Labado, Daniel Notaro, Rubén Contreras y Fernando Cotillo.

En el mismo encuentro partidario también se entregaron certificados a los congresales provinciales electos en las internas del 16 de agosto, surgidos de dos listas en las que se impuso la Blanca que impulsó la candidatura de David Mancuello.

En su discurso, el flamante y joven presidente del PJ local instó a unificar filas y criterios para recuperar el protagonismo que tuvo el justicialismo en toda la provincia, sobre todo cuando lo impulsó Néstor Kirchner, aclarando que hoy es necesario priorizar el rol del partido por encima de candidaturas para futuras elecciones generales.

Asimismo, formuló fuertes críticas contra el gobierno nacional y provincial, atribuyéndoles ser promotores de la desocupación.