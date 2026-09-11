La denuncia fue realizada por el abogado y fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina y podría prosperar en una acción de clase que contemple a 7 millones de usuarios.

Demanda contra Mercado Pago por cobro de intereses de más del 1000 por ciento

Inician una demanda contra la billetera virtual de Marcos Galperín, Mercado Pago, por intereses excesivos en préstamos a partir de un caso particular. La denuncia fue radicada en la Justicia Comercial por el abogado y fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina, Diego Espasandín.

“Es una persona que pidió un préstamo por 8.000 pesos y terminó con una deuda de 127.000. Lo analizamos y vimos que el interés superaba con creces lo que establece la Justicia”, explicó Espasandín a Radio 750.

Según los cálculos de la Asociación, la capitalización de la deuda supera el 1000 por ciento de intereses y el reclamo podría sentar las bases para pedir una acción de clase que, de contar con el aval de un juez, contemple a 7 millones de usuarios de la fintech en Argentina.

Así lo detalló el abogado, quien además se mostró optimista respecto del derrotero de la demanda. “Creo que el fuero Comercial Nacional es muy serio, obviamente hay juzgados que son más proconsumidores”, dijo.

Históricamente, agregó además Espasandín, es el fuero comercial el que limita la capitalización en casos que comprenden al sistema financiero, tasas de interés y préstamos.