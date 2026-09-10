Robó un auto y lo atraparon desmantelándolo

Un joven de 23 años fue detenido en el asentamiento Raúl Cercos, donde la Policía encontró el Ford Fiesta que había sido sustraído minutos antes en el barrio San Cayetano.

Un Ford Fiesta color champagne fue robado durante la madrugada de este miércoles en el barrio San Cayetano y recuperado pocos minutos después en el asentamiento Raúl Cercos. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 23 años que fue encontrado dentro del vehículo mientras retiraba elementos de su interior.

El episodio comenzó cerca de las 2, sobre Bruno Pieragnoli al 2600. Sergio Doval, de 61 años, se encontraba en su vivienda cuando escuchó ruidos provenientes de la calle. Al salir, descubrió que su automóvil ya no estaba en el lugar donde lo había dejado, con las llaves colocadas.

En ese momento, el hombre advirtió el paso de un patrullero de la Comisaría Seccional Sexta y alertó a los efectivos. A partir de ese aviso se inició un rastrillaje por las inmediaciones para intentar localizar el rodado.

La búsqueda terminó en el asentamiento Raúl Cercos. Allí los policías encontraron el Ford Fiesta y sorprendieron en el habitáculo a Sebastián Javier Araya, de 23 años, mientras sustraía distintos elementos del vehículo. Fue aprehendido en el lugar.

El automóvil presentaba varios daños: el cristal de la puerta del acompañante estaba roto, el paragolpes delantero tenía destrozos y el estéreo también había sido afectado.

Personal de la División Policía Científica, bajo las órdenes del cabo primero Gallardo, realizó las pericias fotográficas sobre el rodado. La funcionaria de Fiscalía, Dra. Lorena Garate, y la Oficina Judicial dispusieron que el detenido permanezca alojado a la espera de la audiencia de control de detención.