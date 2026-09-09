La investigación avanzó a partir de las imágenes de seguridad del edificio de Ameghino al 500. La Municipalidad realizó la denuncia y la causa quedó en manos de la Fiscalía.

Las cámaras del Municipio identificaron a los dos hombres que robaron en Desarrollo Humano

La investigación por el robo ocurrido en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia sumó un dato clave: los dos hombres que ingresaron al edificio y sustrajeron pertenencias de una empleada municipal ya fueron identificados a partir del registro de las cámaras de seguridad.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que las imágenes permitieron establecer cómo actuaron los sospechosos y avanzar en su individualización. “Nos dio precisiones de cómo fue la mecánica y de quiénes fueron. Se trata de dos personas que ya están identificadas”, sostuvo.

De acuerdo con los registros, los individuos aprovecharon mientras el personal desarrollaba sus tareas para recorrer distintos ambientes del inmueble e ingresar a algunas oficinas. Uno de ellos habría sustraído una cartera que contenía documentación, una billetera y otros efectos personales de una trabajadora.

“ Aprovecharon las circunstancias que el personal realizaba sus funciones, para recorrer distintos ambientes del edificio y sustraer lo que les interesó”, señaló Gómez.

Tras el hecho, la Municipalidad radicó la denuncia correspondiente y se realizaron las actuaciones indicadas por el fiscal interviniente.

El funcionario también destacó el valor de las cámaras instaladas en los edificios municipales, al señalar que su función apunta a prevenir y disuadir situaciones delictivas y, cuando estas se concretan, aportar elementos para reconstruir lo ocurrido y orientar una investigación.

Gómez cuestionó además el accionar de los responsables, a quienes calificó como “detestables” por haber ingresado a una dependencia vinculada a la atención de situaciones sociales y aprovechar las circunstancias para llevarse pertenencias ajenas.