Ingresó por una ventana a una vivienda del barrio Newbery

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Huergo y Pasaje Fragata Sarmiento. Al intentar escapar, el sospechoso lesionó a uno de los moradores. Fue reducido por la víctima y un testigo.

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes en el barrio Jorge Newbery, luego de ser señalado por ingresar a una vivienda por una ventana y tratar de escapar por los techos.

El procedimiento se inició alrededor de las 2:00, cuando personal de Operaciones Policiales, junto con efectivos de la División Canes, acudió a la calle Patagonia tras recibir un llamado telefónico de un vecino que alertaba sobre los gritos de una mujer que pedía auxilio en las inmediaciones.

Al arribar al sector, los uniformados observaron una aglomeración de personas en la esquina de calle Huergo y Pasaje Fragata Sarmiento. Allí fueron informados de que un hombre, que ya se encontraba reducido, habría ingresado a una vivienda con presuntos fines ilícitos, aunque no alcanzó a sustraer ningún elemento.

Según relató uno de los moradores, se encontraba en su habitación cuando advirtió que el sospechoso había ingresado por una ventana. Al ser descubierto, el hombre intentó escapar por los techos, pero fue perseguido y finalmente reducido por la propia víctima y un testigo.

De acuerdo con el relato policial, durante el intento de fuga el sospechoso habría golpeado con un puñetazo a uno de los moradores, provocándole una lesión en la parte interna del labio superior.

Cuando llegaron los efectivos, separaron a las partes y trasladaron al aprehendido a un lugar seguro con el objetivo de resguardar su integridad física, ya que había sido golpeado durante la persecución y reducción.

El hombre fue identificado como Walter Ángel L., de 38 años, y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.