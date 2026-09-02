Familia de la joven atacada con un cúter denuncia nuevas amenazas

Aseguran que, pese a la prohibición de acercamiento, continúan recibiendo mensajes intimidatorios y que la pareja de la imputada habría concurrido al domicilio de una de las familiares.

La familia de la joven que el viernes 28 de agosto fue atacada con un cúter en el Hospital Regional, mientras tenía a su bebé en brazos, volvió a presentarse ante la Justicia para reclamar medidas de protección y respuestas ante nuevas amenazas que, según denunciaron, comenzaron luego de la liberación de la mujer acusada por la agresión.

Por el hecho había sido detenida Mariana Uribe, quien el sábado último recuperó la libertad tras la audiencia de control de detención. En ese marco, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Sin embargo, los familiares aseguran que las intimidaciones continuaron y que recibieron mensajes amenazantes, principalmente a través de redes sociales, que atribuyen a la imputada y a su entorno.

La situación llevó a la familia a presentarse el lunes en el Ministerio Público Fiscal para solicitar medidas y conocer el avance de la investigación. Este miércoles volvieron a concurrir al organismo judicial debido a la continuidad de los episodios denunciados.

“Queremos que esta mujer esté presa, es una asesina, quiso asesinar a mi prima”, expresó Romina Dieu, prima de la víctima, en diálogo con Crónica.

La mujer cuestionó además la falta de novedades en torno a la causa. “No tenemos novedades de nada, solamente le tomaron entrevista. Hoy volvimos a Fiscalía y la verdad estamos consternados, embroncados y tristes porque esta mujer sigue libre”, manifestó.

Dieu explicó que, luego del primer reclamo, la familia logró que se estableciera una medida de prohibición de acercamiento y contacto, aunque aseguró que esto no habría impedido que continuaran las intimidaciones.

“No sirve de nada, siguen los mensajes amenazándonos. Incluso me fueron a buscar a mi casa; el marido de esta mujer estuvo esperándome afuera de mi casa. Queremos que vaya presa o hagan algo”, reclamó.

Los episodios denunciados deberán ser investigados por la Justicia para determinar su procedencia y establecer si existió algún incumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

UN ANTECEDENTE DE 2022

El nombre de Mariana Uribe ya había quedado vinculado a una investigación policial ocurrida en agosto de 2022, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Según se había informado en aquella oportunidad, una pareja ingresó a un comercio ubicado sobre calle San Martín al 600 y, tras simular ser clientes, habría sustraído cuatro esmaltes de uñas.

El propietario advirtió la situación a través de las cámaras de seguridad y salió detrás de ambos. Al alcanzarlos en inmediaciones de una farmacia, el hombre que acompañaba a la mujer habría atacado al comerciante con un arma blanca y le provocó una herida en el abdomen. Luego, ambos escaparon a bordo de una motocicleta.

El comerciante sobrevivió a la agresión y la investigación derivó posteriormente en un allanamiento realizado en el barrio Pietrobelli, donde fueron detenidos Mariana Uribe y Lucas Ibacache, quienes quedaron imputados en esa causa.

Ahora, mientras avanza la investigación por el reciente ataque ocurrido en el Hospital Regional, la familia de la víctima insiste en su reclamo para que se refuercen las medidas de protección y se investiguen las amenazas que, según aseguran, continúan recibiendo.