Un joven de 22 años fue detenido este martes por la tarde en la intersección de Alvear y Dorrego, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente.

Lo identificaron y quedó detenido por un pedido de captura

El procedimiento se realizó alrededor de las 19:30, cuando personal de la Seccional Segunda llevaba adelante tareas de control e identificación de personas en distintos sectores de la ciudad.

Al identificar a Jonathan David R., de 22 años, los efectivos ingresaron sus datos filiatorios al sistema y detectaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal Jorge Enrique Odorisio.

Ante esa situación, los agentes procedieron a detenerlo. El joven quedó alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.