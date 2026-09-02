Lo identificaron y quedó detenido por un pedido de captura

El procedimiento se realizó alrededor de las 19:30, cuando personal de la Seccional Segunda llevaba adelante tareas de control e identificación de personas en distintos sectores de la ciudad.
Al identificar a Jonathan David R., de 22 años, los efectivos ingresaron sus datos filiatorios al sistema y detectaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal Jorge Enrique Odorisio.
Ante esa situación, los agentes procedieron a detenerlo. El joven quedó alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.