Borracho provocó disturbios en un drugstore y terminó demorado

El hombre, de 31 años, incitaba a pelear a clientes de un comercio ubicado frente al Hospital Regional. La Policía intervino tras una alerta por una riña en curso.

Un hombre de 31 años fue demorado durante la madrugada de este martes luego de protagonizar disturbios e incitar a pelear a clientes en un drugstore ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 945, frente al Hospital Regional.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:05, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron al Drugstore del Sol tras recibir una alerta del centro de monitoreo que advertía sobre una riña en curso.

Al arribar, los agentes identificaron a M.G.S., quien presentaba evidentes dificultades de coordinación motriz y un fuerte aliento etílico. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre se encontraba provocando a los clientes que estaban dentro del establecimiento y los incitaba a pelear.

Los efectivos intentaron dialogar con él para que depusiera su actitud, pero el hombre desoyó las advertencias. Frente a esta situación, fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera, con el objetivo de resguardar su integridad física y la de las demás personas que se encontraban en el lugar.